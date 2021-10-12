В Москве мужчина попытался устроить стрельбу в отделе полиции

50-летний мужчина попытался устроить стрельбу в ОМВД по району Преображенское, но его обезвредили. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина направил пистолет на полицейского, но выстрелить не успел. В ближайшее время он будет доставлен на допрос в СК.

Старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова заявила, что было возбуждено уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудника полиции.

Ранее неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом и ранил в ногу 27-летнего прохожего.

До этого полиция задержала участников драки со стрельбой на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Инцидент случился ночью во вторник, 12 октября — конфликт произошел между шестью мужчинами. Стрельбу открыл нападавший, несколько раз выстрелив из травматического пистолета в асфальт. Полиция задержала шесть человек возле станции метро «Спортивная», у одного из них были изъяты травматический пистолет, несколько гильз, одна резиновая пуля, а также кастет.