Россияне смогут возмещать вклады погоревших банков онлайн

Россияне смогут получать страховые выплаты в случае, если у банка отозвали лицензию, онлайн. Соответствующий документ одобрила правительственная Комиссия по законопроектной деятельности, сообщил «Газете.Ru» ее член, председатель Правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Согласно проекту, вкладчики получат возможность в электронной форме обращаться в «Агентство по страхованию вкладов» с требованием о выплате возмещения в случае возникновения проблем у банка.

«В настоящее время под защитой системы страхования вкладов находятся вкладчики 658 банков. В том числе – 308 действующих банков. Еще в 346 банках наступил страховой случай, но пока не завершена ликвидация кредитной организации как юридического лица. Также в систему входят четыре действующих кредитных организации, ранее принимавших вклады, но утративших право на привлечение денежных средств от физических лиц», – отметил Груздев.

Страховым случаем считается в том числе отзыв у банка лицензии, пояснил он. Агентство возмещает 100% вкладов, но не более 1,4 млн рублей на одного клиента одного банка.

Обратиться за выплатой вкладчики могут в течение всего периода ликвидации банка, подчеркнул юрист. За последние пять лет системой страхования вкладов воспользовались 2,1 млн человек. Общая сумма возмещения составила 1,2 трлн рублей.

«Сегодня для получения страхового возмещения необходимо личное обращение в Агентство страхования вкладов. Законопроект отменяет такую необходимость. Обратиться за возмещением можно будет в том числе через портал госуслуг. Процедура получения страхового возмещения станет полностью дистанционной», – заключил Владимир Груздев.