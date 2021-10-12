Кабмин попросили смягчить требования к малым аэропортам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил кабмину смягчить требования к малым аэропортам, сообщается на сайте администрации региона.

Инициативу Жвачкин направил в Минтранс и правительство. Причиной стали вступившие в силу 5 октября новые требования по обеспечению транспортной безопасности для малых аэропортов. Из-за них авиакомпания «СиЛА» приостановила рейсы по областным маршрутам «Томск — Каргасок — Новый Васюган» и «Томск — Кедровый».

«Новые требования практически невыполнимы для большинства операторов небольших посадочных площадок. Это реальная проблема для таких огромных территорий, как наша. Спецограждения с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдение и круглосуточное патрулирование просто нереальны для труднодоступных и малонаселенных пунктов», — пояснил губернатор Томской области.

По его мнению, новые требования «избыточны для маленьких поселков в глухой тайге». Жвачкин попросил перенести срок вступления в силу новых требований и разработать правила, которые принимали бы во внимание тип посадочной площадки и интенсивность полетов.

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