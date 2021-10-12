Мишустин сообщил о вакцинации от коронавируса трети населения России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привилась почти треть граждан, сообщает ТАСС.

«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Глава кабмина подчеркнул, что самым надежным способом защиты от инфекции является вакцинация, и для этого в России созданы все условия.

Премьер-министр также сообщил, что для помощи регионам в борьбе с COVID-19 предусмотрено около 5 млрд рублей, поэтому ситуации с нехваткой вакцины быть не может.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ежемесячно штрафовать россиян за уклонение от вакцинации против COVID-19. По его словам, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны.

Однако в Госдуме не поддержали инициативу. Председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья, доктор медицинских наук Дмитрий Морозов обратил внимание на то, что данное решение регулируется этикой и моралью, а не законодательством.