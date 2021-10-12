Мужчина попытался убить муху и оказался в больнице

Житель США оказался в больнице после того, как попытался прибить муху. Об этом мужчина рассказал на популярном интернет-форуме Reddit.

По его словам, она летала над ним, пока он пытался уснуть, чем вызывала раздражение. Более того, насекомое село на ухо мужчины, что и стало последней каплей.

«Я так сильно ударил себя по уху, что моя барабанная перепонка лопнула», — написал он.

Как уточнил американец, после этого он потерял слух на одно ухо. Испугавшись, мужчина поехал в больницу, где медики оказали ему экстренную помощь.

«Мне закрыли слуховой проход, чтобы он мог зажить. Это был очень странный и болезненный опыт», — прокомментировал пострадавший.

Но, по его словам, тяжелее всего пришлось, когда надо было объяснять людям, что с ним случилось.

«Стоит ли также говорить, что мои выходные были испорчены. В течение нескольких недель мне не разрешали плавать в бассейне, ходить в тренажерный зал и даже играть на пианино. Чихать с закрытым ртом тоже было нельзя», — отметил он.

Ранее мужчина из Франции тоже пытался убить муху, но взорвал свой домhttps://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/08/n_14908328.shtml. Он хотел ликвидировать насекомое с помощью электронной мухобойки, но из-за неплотно закрытого баллона на кухне скопился газ, что и стало причиной взрыва.