В Москве во вторник ожидается до +14°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 12 октября, будет до +14°С. В столице будет облачно с прояснениями, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+14°С. Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +4...+6°С. На улице будет облачно, однако пройдет небольшой дождь. Ожидается юго-восточный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 746 мм рт. ст.

Ранее в Росгидромете рассказали, когда в Москву придут сильные дожди.

До этого в Минприроды РФ сообщили, что сентябрь 2021 года в европейской части страны стал самым холодным за последние 25 лет.