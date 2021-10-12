Врач Поздняков заявил, что коронавирус способен навредить работе половой системы

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что коронавирус влияет на репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Все механизмы этого влияния еще не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных», — сообщил Поздяков

По его словам, свойства данного вируса повышают риск тромбообразования и может оказать влияние на репродуктивную функцию. Врач добавил, что никаких специфических симптомов нарушения фертильности в процессе течения COVID-19 не будет, независимо от тяжести заболевания.

Поздняков отметил, что на данный момент нет специальной терапии по профилактике снижения фертильности, так как во время пандемии другая задача - спасти жизнь.

Ранее главврач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко заявила, что психика восстанавливается лишь у 30% пациентов, переболевших COVID-19.

По ее словам, у двух третей пациентов наблюдаются депрессивные состояния. Неизвестно, как долго могут длиться такие депрессивные эпизоды, отметила врач, но некоторые случаи требуют серьезного лечения.