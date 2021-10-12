Экономист Финогенова рассказала о росте пенсий в 2022 году

Профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила о росте пенсий в 2022 году на 5,9%. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

«По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей», — сказала Финогенова.

По ее словам, с февраля 2022 года на 5,8% также проиндексируют ежемесячные денежные выплаты. Экономист добавила, что размер индексации будет выше из-за более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера.

Финогенова отметила, что размер ежемесячных денежных (ЕДВ) выплат довольно сильно различается. Например, ветераны боевых действий с 2022 года получат ЕДВ в размере 3 398 рублей ежемесячно, а Герои РФ — 72 872 рубля в месяц.

Ранее в Пенсионном фонде России объяснили, как получить накопительную пенсию. Накопительную пенсию в России могут получить женщины и мужчины старше 55 и 60 и соответственно. Кроме того, они должны иметь стаж и пенсионные коэффициенты.