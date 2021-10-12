«Ъ»: в России планируют пожизненно лишать прав за пьяное вождение

Вице-премьер России Марат Хуснуллин дал поручение разработать предложения по ужесточению законодательства за вождение в нетрезвом виде, сообщает «Коммерсантъ».

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — сказал он.

Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить предложения по ужесточению законов, предложив проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулем в нетрезвом виде повторно.

МВД поручило подведомственным организациям разработать ограничения для прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта — колесного, самоходного, водного, а также авиационного и железнодорожного. Ограничения также затронут и права на владение, хранение и ношение оружия.

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