Отдыхающих в Турции предупредили о новой угрозе

Туристам в Турции нужно быть внимательнее, потому что из-за миграции морских животных из Красного моря у берегов Антальи скопился опасный для человека вид медуз. Об этом предупреждает профессор Университета в Анталье Акдениз Мехмет Гекоглу в Gazete Duvar.

Ученый посоветовал воздержаться от купания вблизи Антальской пристани из-за большого скопления медуз, которые представляют серьезную опасность для здоровья человека. По его словам, пострадавшие от контакта с морским существом сравнивали их с поражением электрическим током.

Эксперт предупредил, что найти медуз в воде заранее очень сложно из-за их внешнего вида, а опасность представляют даже фрагменты щупалец, которые остаются в море после шторма. Больше всего медуз у турецкого берега ожидается в период с октября по ноябрь.

Профессор считает, что такую миграцию можно объяснить повышением температуры воды из-за глобального изменения климата. Кроме медуз в Средиземном море можно будет встретить рыбу фугу и морских ежей, которые также опасны для человека.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили судиться с Россией из-за провального курортного сезона в связи с нашествием медуз, которое было вызвано строительством Крымского моста.