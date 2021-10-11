Врач-инфекционист Тимаков рассказал, как раствор шалфея защищает от тяжелой формы COVID-19

Полоскать горло желательно ромашкой, шалфеем, а нос промывать раствором морской соли для предупреждения тяжелого течения коронавируса, рассказал «Газете.Ru» Евгений Тимаков, инфекционист и главный врач медцентра «Лидер-Медицина».

«Полоскать рот, горло и нос нужно тем, что не снижает местный иммунитет, не мешает нормальной микрофлоре полости носоглотки – растительными растворами шалфея, ромашки, морской соли. Промывание носа морской водой или аналогичными растворами снижает дозу вируса, и тем легче протекает заболевание. Есть факт, что часть вирусных частиц вымывается полосканиями, умыванием лица и мытьем рук после присутствия в общественных местах», – напомнил врач», – сказал он.

Повысить иммунитет и предотвратить тяжелое развитие болезни могут и отдельные продукты в рационе.

«Продукты естественного, природного брожения защищают организм, желудочно-кишечный тракт, микробиому кишечника, и коронавирус протекает легче, если человек заболевает, – это уже доказанный факт», – поделился специалист.

Он посоветовал есть квашеную капусту, ягоды, виноград, больше зеленых овощей и фруктов, богатых фолиевой кислотой. Эти продукты стабилизируют ферментные процессы в желудочно-кишечном тракте, который все чаще страдает при заболевании COVID-19.

«Продукты естественного, природного брожения защищают организм, желудочно-кишечный тракт, микробиому кишечника, и коронавирус протекает легче – это уже доказанный факт. Поэтому рекомендуется есть квашеную капусту – только естественного брожения. Коронавирус бьет по микробиоте кишечника и желудка, и, если поддерживать их состояние употреблением нежирной и полезной пищи, коронавирус протекает легче – это тоже уже доказанный факт», – убежден специалист.