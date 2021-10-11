Госпитализирован директор дагестанской школы, в которой зарезали ученика

Директора махачкалинской школы №51, где произошла поножовщина, жертвой которой стал ученик 9-го класса, госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дагестанского Минздрава.
«Директор школы №51 Махачкалы госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом», — рассказали в министерстве.
После инцидента директор образовательного учреждения и его заместитель были уволены.
Ранее детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова сообщила, что мать мальчика, зарезавшего одноклассника, одобряла его агрессивное поведение.
До этого ученик из параллельного класса рассказал, что причиной конфликта были деньги — нападавший взял у убитого 10 тыс. рублей за телефон, который не отдал.
Смертельная драка произошла утром 11 октября. Между сверстниками завязалась потасовка, в которой один ударил ножом другого. Пострадавший впоследствии скончался в больнице.
Доставший нож школьник заявил, что не хотел убивать — ударил, будучи «в состоянии аффекта». Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».