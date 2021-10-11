Голикова предложила выявлять курящих детей смокелайзером

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила проверять на медосмотрах, кто из детей курит, с помощью смокелайзера. Об этом сообщает издание РБК, в распоряжении которого оказался проект протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву проработать вопрос <...> о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотиносодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)», — говорится в документе.

Кроме того, Минздраву было поручено проработать вопрос о запрете сдавать в аренду несовершеннолетним устройства для употребление никотиносодержащих веществ, отмечает РБК. В настоящее время в России законодательно запрещена только продажа подобных устройств.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что необходимо дополнительно регулировать вкусовой состав наполнителей электронных сигарет (сделать их менее привлекательными в глазах детей) для профилактики курения несовершеннолетних.