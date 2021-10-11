Нотариус Глушкова рассказала о риске потерять квартиру даже с завещанием

Член комиссии Федеральной нотариальной палаты по международному сотрудничеству Елена Глушкова рассказала о существующих рисках потерять квартиру даже с завещанием. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она отметила, что даже при наличии у завещателя на момент смерти несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супруга и родителей, а также других нетрудоспособных иждивенцев, все они проходят по категории «обязательные наследники» и имеют право на обязательную долю. Она рассчитывается из стоимости всего имущества умершего, в том числе завещанного и нет.

Проблемы могут возникнуть в случае, если жилплощадь куплена с помощью средств материнского (семейного) капитала, а завещатель не исполнил обязанность по наделению членов семьи долями в праве собственности на квартиру при своей жизни, подчеркнула Глушкова.

Она добавила, что в таком случае решение о наследовании и долей регулируется только в судебном порядке.

«Бывает, что при открытии наследственного дела обнаруживается другое завещание на указанную квартиру, удостоверенное позже изначального. Согласно закону, оно и вступает в силу», — рассказала нотариус.

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