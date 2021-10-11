WP: обнаружен путь передачи коронавируса от летучих мышей к человеку

Распространенный в популяции летучих мышей коронавирус мог передаться человеку через диких животных, которые содержались на фермах в некоторых китайских провинциях. Об этом сообщает газета Washington Post.

Репортер издания выяснил, что еще в конце 2019 года в провинции Хубэй сложились подходящие для передачи инфекции условия. В западной части региона — префектура Эньши — располагается система карстовых пещер, в которых обитает подковообразные летучие мыши Rhinolophus affinis — носители коронавируса, на 96% совпадающего с SARS-CoV-2.

В статье говорится, что жители Эньши разводят диких животных на продажу, причем многие фермы находятся недалеко от входов в пещеры, населенные летучими мышами. Выращенные в этих местах циветты, хорьки, барсуки, енотовидные собаки и кабаны попали на рынки китайских городов, в том числе и в Ухань, где в начале 2020 года произошла вспышка COVID-19.

Животные с ферм в Эньши могли стать промежуточным звеном между летучими мышами и человека, делает вывод WP.

Ранее исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм заявил, что коронавирус мог возникнуть в теле китайского шахтера в 2012 году.