Вирусолог Лукашев предложил ввести штрафы за уклонение от вакцинации против COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что россиян следует начать ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19. По его словам, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны, рассказал он в интервью радиостанции »Говорит Москва».

«Любое тяжелое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, — это большой ущерб для медицинской системы. Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тыс. рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», — рассказал Лукашев.

По мнению вирусолога, подобная мера должна распространяться в отношении тех людей, которые подвержены заражению коронавирусом.

«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мер для тех групп населения, где риск очень высокий», — отметил эксперт.

Лукашев уточнил, что пять тыс. рублей являются адекватной суммой штрафа в таких случаях.

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