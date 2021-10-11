В Красноярске полицейский справил нужду в подъезде жилого дома

В Красноярске полицейский, прибыв на вызов, помочился в подъезде жилого дома. Об этом сообщает издание «Подъем».

Инцидент произошел в доме по улице Робеспьера и попал на камеры видеонаблюдения.

Жильцы пожаловались в полицию на якобы поселившегося в подъезде бомжа. Прибывшие на вызов полицейские поднялись на этаж, один из них зашел в одну из квартир, а второй остался на площадке. Не заметив камеру, он помочился прямо в подъезде. При этом он даже успел ответить на телефонный звонок.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что по факту появления видеозаписи проводится служебная проверка, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Брянске пьяный полицейский разбил три машины на парковке. Он пытался сбежать, но его удалось задержать. При себе у мужчины не было прав, от медосвидетельствования он также отказался.