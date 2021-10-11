Правозащитница рассказала о причинах изнасилования в российских колониях

Правозащитница Марина Литвинович назвала причины изнасилования на камеру в российских колониях.

«С помощью сексуальных истязаний пытаются добиться «исправления», вернуть человека с преступного пути на «истинный». И «исправление» тут достигается не только с помощью насилия, но и дальнейшего шантажа и манипуляций», — рассказала она «Ленте.ру».

Правозащитника отметила, что у человека после сексуального насилия два пути, либо он становится «опущенным», либо начинает сотрудничать с администрацией.

Также угрожать сексуальным насилием могут заключенному, чтобы заниматься вымогательством. Чаще всего это происходит при молчаливом согласии или попустительстве администрации.

Третий вариант, когда следователь должен получить показания на какого-то человека. Тогда сотрудник СК обращается к оперативникам, работающим во ФСИН.

«Те в свою очередь берут зэка, пытают, и после пыток он соглашается подписать показания о том, что вы когда-то кого-то убили, а он был свидетелем. Или вы что-то украли. Под пытками, в том числе сексуальными, человек готов подписать показания на кого угодно», — добавила Литвинович.

При таком варианте имеет место спайка ряда силовых структур — следователей, оперативников ФСИН и надзирающих за процессом прокуроров, которые тоже понимают, как получены показания от заключенного, заключила правозащитница.

Ранее правозащитники выяснили, сколько тратит Россия на компенсацию за пытки в колониях.