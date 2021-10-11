Власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при крушении L-410

Семьям погибших в результате крушения самолета L-410 выплатят по 1 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

«Подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Так, 1 миллион рублей будет выплачен семьям погибших», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по 400 тыс. рублей выплатят получившим тяжкий или средний вред здоровью в авиакатастрофе.

Самолет L-410 разбился утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По данным Минздрава, в результате погибли 16 человек, еще шесть пострадали. Для эвакуации пострадавших в Набережные Челны вылетел специальный борт МЧС — «Суперджет».

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 11 октября днем траура в республике.

Ранее глава Мензелинского района Татарстана, где упал самолет L-410, Айдар Салахов предположил, что причиной авиакатастрофы могла стать попавшая в двигатель птица.