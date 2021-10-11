Избитый в метро москвич рассказал, куда потратит 2 млн рублей от властей города

Роман Ковалев, которого избили в московском метро трое уроженцев Дагестана, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, куда потратит два миллиона рублей, которые обещали ему выплатить власти Москвы.

«Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться… Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала…» — рассказал он.

Ковалев также подчеркнул, что был шокирован решением властей Москвы выплатить ему такую сумму денег.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить 2 млн руб. пассажиру столичной подземки Роману Ковалеву, которого жестоко избили после того, как он заступился за девушку.

Нападение произошло в понедельник, 4 октября, в вагоне во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — набросились на заступившегося за пассажирку Ковалева. Девушка сделала дагестанцам замечание — в ответ они начали ее оскорблять.