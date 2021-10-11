Матвиенко попросили дать работающим подросткам право голосовать

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в своем письме к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко заявил, что подросткам, которые официально трудоустроены, необходимо разрешить голосовать на выборах. Об этом пишет RT.

По мнению автора письма, работающие подростки, фактически вступают во взрослую жизнь, в связи с чем неизбежно начинают разбираться во «взрослых» вопросах — правовых аспектах и налогообложении. Орлов считает, что неправильно лишать их возможности голосовать только лишь из-за возраста.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части наделения граждан в возрасте от 16 до 18 лет, уже осуществляющих трудовую деятельность, активным избирательным правом — правом участия в выборах в качестве избирателей», — говорится в документе.

Ранее в ЦИК предложили идею каникул в школах на время выборов.