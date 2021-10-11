«Только в маске»: женщины рассказали, как COVID-19 испортил их секс

Из-за пандемии коронавируса сильно пострадала сексуальная жизнь некоторых пар по всему миру — у кого-то развились навязчивые идеи гигиены, некоторые совсем потеряли либидо, а кто-то не хотел близости из-за того, что набрал вес. Истории нескольких женщин рассказывает Hurriyet.

Одна из героинь поделилась, что в начале пандемии ее полностью устраивала совместная жизнь с партнером, но менее чем через полгода все стало иначе. Когда мужчина вышел с «удаленки», его партнерше стало страшно контактировать с ним.

«Нет чувственных поцелуев. Я старалась держаться от него подальше как можно дольше... Я стала спать в другой кровати, и мой партнер наконец выразил недовольство. Мы начали заниматься сексом, но я категорически отказываюсь от поцелуев и соглашалась на это только в маске. Я не могу чувствовать себя комфортно, я не могу привязаться к своему партнеру, как раньше. Я надеюсь, что мои отношения не закончатся раньше, чем пандемия», — заявила она.

Еще одна женщина рассказала, что в декабре прошлого года заболела COVID-19. Болезнь проходила долго и тяжело и в итоге принесла с собой постковидный синдром — женщина испытывала ужасную усталость, проблемы с памятью. По ее словам, она даже забывала имя соседки, с которой живет в одной квартире. Сейчас девушке стало лучше, но жизнь мало похожа на прежнюю.

«Мне трудно даже пойти в магазин на углу, не говоря уже о сексе. У меня не было секса с декабря,» — сказала она.

Замужняя 45-летняя женщина рассказала, что они с мужем работали из дома во время пандемии, и все это время они плотно ужинали из-за стресса. С начала пандемии женщина набрала 12 килограммов, и теперь ей не нравится ее тело и она не хочет заниматься сексом — «это мешает мне любить себя».

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