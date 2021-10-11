Россиян предупредили о наказании за фиктивную регистрацию в квартире

Юристы напомнили, что фиктивная регистрация кого бы то ни было в своей квартире грозит собственникам уголовным наказанием в виде крупного штрафа или же лишением свободы до трех лет. Об этом пишут РИА «Новости».

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева заявила, что это правонарушение в большинстве случаев наказывают штрафом, так как лишать свободы за такие деяния нецелесообразно ни с юридической точки зрения, ни с социальной.

Старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Наталья Пшеничникова напомнила, что, согласно статье статья 322.2 УК РФ, штраф для владельца жилья за фиктивную регистрацию гражданина России, иностранца или лица без гражданства составляет от 100 до 500 тыс. рублей.

По словам Пшеничниковой, совершивший фиктивную регистрацию освобождается от уголовной ответственности, если он, в частности, способствовал раскрытию этого преступления.

Ранее юрист предупредила о риске лишиться жилья из-за перепланировки.