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В Караганде девушка разбилась при прыжке с веревкой

Жительница Караганды скончалась после роуп-джампинга – прыжка со веревкой со здания. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

На кадрах видно, как после прыжка девушка ударилась об землю, карабин страховки протянул ее несколько метров по земле, а после она врезалась в заграждение.

«33-летнюю карагандинку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и в экстренном порядке прооперировали. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось», — сообщил телеканал.

Высота здания, с которого прыгала погибшая, составляет порядка 30 метров.

В начале июля экс-игрок национальной команды России по мини-футболу Георгий Сомхишвили погиб после падения с балкона. Профессиональную карьеру он начал в 2002 году в составе ЦСКА. Выступал за армейцев на протяжении восьми лет. После этого в 2010 году перешел в «Газпром-Югру». В составе национальной команды по мини-футболу он провел два матча в 2007 году.

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