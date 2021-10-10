Москвичка из-за удара мужчины упала под колеса электробуса на площади Киевского вокзала

Неизвестный мужчина ударил и толкнул женщину на площади Киевского вокзала в Москве. Она упала на асфальт и попала под колеса проезжающего электробуса, сообщает Дептранс столицы в Telegram.

«Девушка ударилась головой об асфальт и попала под проезжающий электробус. Она получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Напавшего на нее мужчину задержали. По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Согласно следователям, мужчина ударил погибшую в ходе конфликта.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Мужчину в ближайшее время должны доставить в Следственный комитет на допрос.

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