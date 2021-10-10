Метеоролог рассказал, что в октябре в Москве заморозков не ожидается

В ближайшее время в центральный регион России придет циклон, в связи с этим в Москве будет облачная погода без ночных заморозков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Заморозки в столичном регионе заканчиваются, совершенно определенно, поскольку заканчивается яркая, солнечная, безоблачная погода. Она простоит еще один-два, может, два с половиной дня. Со среды начнутся изменения погоды, и наибольшие изменения в эту погоду принесет циклон, который сейчас только зарождается над Балканами. К четвергу он накроет столичный регион, и начнутся дожди, которых мы не видели уже две недели. В пятницу они продолжатся, затем циклон уйдет на север, и будут лишь небольшие дожди. Ожидается облачная погода, но заморозков не будет. По всей видимости, за счет того, что на Скандинавию садится циклон и по его юго-восточной периферии идут юго-западные потоки, в ночное время никаких заморозков во вторую десятидневку не будет, но и дневная температура чуть пониже», — рассказал он.

Метеоролог добавил, что до 21 октября не стоит ожидать выпадения первого снега в Москве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд рассказал, что дожди в Москве начнутся со вторника.