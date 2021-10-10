Устроивший смертельное ДТП таксист Собчак признал вину

Таксист Олег Цой, который устроил смертельную аварию, когда вез Ксению Собчак в аэропорт, признал вину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на прокуратуру.

Канал отмечает, что Цой — сотрудник элитной службы такси, автомобиль, которым он управлял, был взят в аренду

Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который отлетел и врезался в автобус. В салоне Volkswagen было трое пассажиров, двое пострадали, одна — 35 летняя женщина — погибла.

По данным Mash, в автобусе ехали десять человек, никто из них не пострадал.

Ранее сообщало, что водитель элитного такси не узнал сидевшую на заднем сиденье Собчак.

До этого Собчак рассказала о травмах, полученных в результате аварии.

По данным Readovka, инцидент произошел вечером 9 октября на дороге в Красную поляну.

Источник «Интерфакс» подтвердил информацию о ДТП с участием машины Собчак. Он также сообщил, что один из пострадавших в аварии позже скончался в больнице.