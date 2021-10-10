Водитель попавшего в ДТП Mercedes не узнал сидевшую на заднем сиденье Собчак

Водитель автомобиля Mercedes Олег Цой, который вез в Международный аэропорт Сочи трех пассажиров, включая Ксению Собчак, и попал в смертельную аварию, не узнал журналистку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На прямой вопрос корреспондента канала, узнал ли он Собчак, Цой ответил: «Честно говоря нет. Девушки были в очках: узнать кого-то — я бы не узнал».

Baza отмечает, что перед аварией Ксения Собчак вместе с Игорем Верником вела корпоратив, посвященный старту продаж дома-курорта «Сан-Сити».

Ранее Собчак рассказала о травмах, полученных в результате ДТП.

По данным Readovka, ДТП произошло вечером 9 октября на дороге в Красную поляну. Mercedes телеведущей выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина, находившаяся в салоне Volkswagen, вторая пассажирка и водитель пострадали.

Источник «Интерфакс» подтвердил информацию о ДТП с участием машины Собчак. Он также сообщил, что один из пострадавших в аварии позже скончался в больнице.