Минздрав сообщил о 16 погибших при крушении самолета в Татарстане

Число погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане достигло 16, сообщает ТАСС со ссылкой помощника главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов..

По его словам, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализируют в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 11 человек, в том числе два пилота.

Лайнер L-410 разбился утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. Предположительно, самолет принадлежал мензелинскому аэроклубу. Возможной причиной крушения могло стать превышение числа пассажиров.

На месте происшествия находятся оперативные службы, выясняются обстоятельства. По факту аварии СК организовал проверку.