Москвич заявил, что сотрудники посольства США могли взять его рюкзак по ошибке

Сотрудники американского посольства в Москве могли случайно взять рюкзак у россиянина Дмитрия Корнилова в баре. Об этом рассказал сам Корнилов в эфире Business FM.

По его словам, граждане США были сильно пьяны, поэтому могли взять чужую вещь по ошибке.

При этом россиянин заявил, что в рюкзаке находились визитки с его номером телефона и электронной почтой, так что американцы могли написать, что забрали рюкзак.

«Даже был готов дать какое-то вознаграждение за это, но ребята не позвонили, возможно, испугались. Я склоняюсь к тому, что ошиблись ребята, так что это не международный какой-то конфликт, скандал, а просто бытовая ситуация», — добавил Корнилов.

Он также отметил, что в рюкзаке особо ценных вещей не было, там находились паспорт, спортивная форма, беспроводные наушники, зарядное устройство, компьютерная мышь и наличные деньги.

Инцидент произошел 18 сентября в Rock'n'Roll Bar на Сретенском бульваре, однако о нем стало известно только в октябре. В МИД РФ заявили, что трое сотрудников посольства США, которых подозревают в краже, решили покинуть Россию.