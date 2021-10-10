Ученые выяснили, чем отличаются антитела у привитых и переболевших Covid-19

Исследователи из Рокфеллеровского университета в США выяснили, какие из антител, защищающие от коронавируса, эффективнее. Статья авторов опубликована в журнале Nature.

Ученые изучили образцы крови у вакцинированных и людей, переболевших коронавирусом. Авторов интересовало свойства антител и B-клеток памяти у исследуемых.

Они выяснили, что пик количества антител возникает сразу после заражения или вакцинации, но через два месяца процесс генерации антител останавливается. В этом случае у организма есть «запасной план» — В-клетки памяти, которые могут оставаться в организме и после исчезновения антител, предотвращая тяжелое заболевание на десятилетия вперед.

Согласно исследованию, естественная инфекция порождает такие В-клетки памяти, которые способны развиваться и эволюционировать, создавая более мощную защиту от болезни, до года. Развитие клеток при вакцинации продолжается лишь два месяца, отмечают ученые.

Исследователи предполагают, что это может быть связано со сроком нахождения вируса в организме. Во время болезни вирус находится в организме человека несколько недель, а при вакцинации лишь пару дней. Или организм по-разному реагирует на вирусы, попавшие через дыхательные пути и через сосуды конечностей.

Авторы отмечают, что преимущества образования более сильных В-клеток памяти во время болезни коронавирусом не перевешивают риск инвалидности и смерти от COVID-19.

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