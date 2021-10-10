Протестующие шесть раз штурмовали дом Порошенко под Киевом

У дома бывшего президента Украины Петра Порошенко в ночь на 10 сентября произошли столкновения между сторонниками и противниками экс-президента, сообщает Vesti.ua.

Издание отмечает, что протестующие пошли на штурм виллы в селе Козин после провокационных заявлений выступающих.

«На прорыв идут волнами, уже шесть таких волн отразили «копы». Кроме того, к дому Порошенко подтягиваются его сторонники», — сообщили очевидцы.

Депутат из партии Порошенко Ирина Геращенко обратилась к уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасименко с требованием прибыть в Козин и «вместе с полицией обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях».

Ранее сообщалось, что Порошенко уснул на заседании Верховной рады, во время которого принималось решение об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Журналисты и пользователи соцсетей не в первый раз замечают Порошенко спящим на заседаниях Рады. В последний раз экс-президента Украины заметили уснувшим в сентябре 2019 года.