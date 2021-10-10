Трое детей погибли в автомобильной аварии в Подмосковье

Трое детей погибли, еще двое детей и один взрослый пострадали в результате автомобильной аварии в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Сергиевом Посаде столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли трое детей, еще двое детей и один взрослый пострадали», — сказал источник.

Уточняется, что авария произошла около 22:30 9 октября на 7-м км автодороги Сергиев Посад — Рыбинск — Череповец — Константиново. Столкнулись два легковых автомобиля. Трое пассажиров машины марки «ВАЗ» погибли, трое находящихся в автомобиле «Рено» получили травмы.

Следователи и сотрудники ДПС работают на месте и выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее водитель автомобиля «Жигули» без водительского удостоверения наехал на троих пешеходов на тротуаре на Тимирязевской улице в Москве, сообщает управление ГИБДД по Москве в своем Telegram-канале.

По данным ГИБДД, у 21-летнего виновника ДТП нет водительских прав. Он сам пояснил произошедшее тем, что «перепутал педали».