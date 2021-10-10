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В Колумбии человеку с неизлечимой болезнью впервые позволят умереть от эвтаназии

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Depositphotos

51-летняя женщина из Колумбии станет первым человеком, страдающим от неизлечимой болезни, которому будет позволено умереть с помощью эвтаназии. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что Марта Сепульведа больна боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига, с ноября 2018 года. Два месяца назад получила разрешение на эвтаназию.

В течение нескольких месяцев после постановки диагноза болезнь ослабила ее мышцы. К 2020 году ее состояние ухудшилось до такой степени, что она подумывала умереть от эвтаназии - практики, официально признанной в южноамериканской стране с 1997 года, когда она была декриминализована. Правительство регулировало его в 2015 году.

Эвтаназия состоится в это воскресенье, 10 октября, в 7 утра по местном времени (15:00 по мск).

Ранее стало известно, что в австралийском штате Квинсленд добровольный уход из жизни станет легальным с начала 2023 года. Парламент Квинсленда принял закон 61 голосом против 30 после двухдневных ожесточенных дебатов.

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