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Охранник экс-президента Афганистана пообещал представить доказательства того, что Гани бежал с деньгами

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/Alex Brandon/AP

Начальник охраны бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Шарифи заявил, что у него есть доказательства того, что экс-лидер страны сбежал с сотнями миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Шарифи, у него есть записи с камер дворца, которые доказывают, что президент бежал с государственными деньгами. Он намерен поделиться доказательствами хищения средств, если он сам сможет бежать из страны. Талибы (организация запрещена в России) разыскивают его, и он вынужден сейчас скрываться. За информацию о его местонахождении обещают 10 тысяч фунтов стерлингов (около 13,5 тысяч долларов).

Ранее местный телеканал 1TV сообщил, что Гани заранее готовил свой побег. Он проводил тренировочные мероприятия для отъезда за месяц до падения Кабула. При этом к вывозу из страны крупной суммы денег власти готовились не менее чем за неделю.

15 августа боевики «Талибана» (организация запрещена в России) вошли в Кабул, после чего Ашраф Гани заявил об отставке и улетел с семьей в Объединенные Арабские Эмираты, набив вертолет деньгами. Он утверждал, что не вывозил деньги, а «уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях».

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