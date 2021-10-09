В Оренбуржье из больницы выписали восемь человек, отравившихся алкоголем

В Оренбургской области из больницы выписали восемь человек, отравившихся суррогатным алкоголем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Сейчас они находятся под пристальным контролем врачей и продолжают получать лечение амбулаторно.

«В настоящее время в стационарах находится 23 человека, в том числе пятеро тяжёлых – на аппаратах ИВЛ. Трое пациентов переведены в диализный центр города Новотроицка для проведения гемодиализа», — сообщили в региональном правительстве.

В пресс-службе отметили, что все службы региона работают в режиме повышенной готовности. Также были мобилизованы силы министерства здравоохранения: медики подготовили достаточный объем антидота, аппараты ИВЛ, были развернуты койки для пострадавших, а на восток региона отправили лучших медицинских специалистов.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем в нескольких населенных пунктах Оренбургской области. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки. Кроме того, дополнительно была найдены 11 металлических бочек объемом 200 л со спиртосодержащей жидкостью. В суррогате обнаружили метанол.

По последним данным, в результате отравления суррогатным алкоголем в четырех территориальных образованиях Оренбургской области погибли 29 человек.