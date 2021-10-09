Прокуратура выясняет, почему пермские реки стали зелеными

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после появления в интернете сообщений о том, что реки Егошиха, Данилиха, Ива и Кама окрасились в зеленый цвет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В рамках надзорных мероприятий специалисты проведут отбор проб сточных вод, а также сделают запрос сведений из контрольно-надзорных органов, ПАО «Т Плюс», ООО «Пермской сетевой компании» (ПСК) о выданных разрешениях для сброса стоков в эти водные объекты.

По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации и, в случае выявления нарушений, приняты акты прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре.

По информации портала 59.ru, в «Т Плюс» сообщали, что в воду для батарей был добавлен теплоноситель, специальный краситель для проверки утечек в сети. По их словам, вещество, которым окрашивали воду, соответствует санитарным нормам. Сообщалось также, что специалисты ПСК проверят на месте, откуда в Егошиху поступает цветная вода.

Ранее сообщалось, что река Арчеда в Волгоградской области «покраснела».