Тело последнего погибшего извлекли из-под обломков дома в Батуми

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что число жертв в результате обрушения части дома в Батуми достигло девяти, спасатели извлекли из-под завалов, предположительно, тело последнего человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр выразил соболезнования семьям погибших.

«Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня это был самый тяжелый день... Мы нашли девятую жертву. По нашим предположениям, больше нет пропавших и поисковые работы будут завершены», — заявил Гомелаури.

Как сообщает грузинский Первый канал, строители опасаются, что остается угроза дальнейшего обрушения здания.

Секция жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушилась утром 8 октября. Полиция Грузии задержала трех человек по делу об обрушении. Один из задержанных — собственник квартиры на первом этаже, остальные — рабочие, проводившие там ремонт. По данным следствия, работы в помещении проводились с грубым нарушением правил безопасности.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тела восьми человек из-под обломков. В больнице остается один спасенный из-под завалов — мужчина, состояние которого врачи оценивают как тяжелое.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура по погибшим в Батуми.