Американка отсидит четыре дня в тюрьме за фотографию медведей в нацпарке

Жительницу штата Иллинойс приговорили к четырем дням тюремного заключения за попытку сфотографировать медведицу гризли и ее детенышей в национальном парке Йеллоустон, сообщает ABC News.

Помимо ареста 25-летней Саманте Дерлинг назначили штраф, сумма которого может превысить $2000, а также запретили в течение года посещать национальный парк.

Согласно правилам Службы национальных парков, людям запрещено приближаться к дикой природе.

В прокуратуре отметили глупость поступка женщины и заявили, что ей повезло, что медведица не разорвала ее на части.

Ранее сообщалось, что жительницу Канады приговорили к штрафу в $60 000 за кормление медведей яйцами, морковью и яблоками. Такие действия считаются неблагоразумными, поскольку медведи начинают быстро привыкать к человеческой еде и становятся более опасными для людей.