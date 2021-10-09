Суд арестовал трех человек по делу о контрафактном алкоголе в Оренбургской области, в общей сложности задержаны шесть подозреваемых. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что со складов и магазинов изъято около 2000 бутылок. В некоторых из них был выявлен метанол. Экспертизы продолжаются.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Орска Оренбургской области арестовал обвиняемого в нелегальном сбыте алкогольной продукции.

Следователи установили, что к преступлению причастны по меньшей мере шесть человек. Предполагается, что 29-летний житель города Орска организовал контрафактное производство и последующий сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере.

По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орск по улице Вокзальное шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра, в которых разлита неизвестная спиртосодержащая жидкость. Вся тара не имеет необходимой маркировки.

По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем погибли 26 человек, еще более 50 человек пострадали.