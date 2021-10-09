На странице депутата думы Югорска появилась цитата Гитлера

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» обнаружили на странице депутата думы Югорска от КПРФ Марины Васильевой цитату из произведения лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, сообщает URA.ru со ссылкой на паблик «Подслушано Югорск».

«Возмущению нет предела. <...> Если бы люди знали, что недавно избранный депутат будет пропагандировать фашизм, они бы ни за что не отдали за нее голоса. Как теперь смотреть в глаза ветеранам?» — говорится в сообщении паблика.

Сама Васильева пояснила изданию, что ее страницу в соцсети взломали. Она обвинила администратора паблика в том, что он «сфабриковал» инцидент «в целях обогащения».

«Он нарушил мои права, и я буду с этим бороться! У человека нет никаких принципов», — возмутилась Васильева.

Ранее член конгресса США Мэри Миллер в ходе митинга «Матери за Америку» процитировала Гитлера и заявила о его правоте, чем вызвала критику со стороны коллег.