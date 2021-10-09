Потерявший рюкзак москвич рассказал, что сотрудники посольства США могли ему помочь

Сотрудники посольства США в Москве могли вернуть рюкзак детскому психологу Дмитрию Корнилову, который похитили в баре в центре столицы, но не сделали этого. Об этом москвич рассказал в интервью ТАСС.

«Больше расстроился от того, что визитки были, а стало быть, могли позвонить или написать, что, мол, совершили ошибку, хотим вернуть. Но ребята, похоже, испугались или еще какие причины были», — поделился Корнилов.

По словам мужчины, как только он заметил пропажу, сам начал искать рюкзак, потом попросил о помощи охрану, но она помочь отказалась. Когда самостоятельные поиски не увенчались успехом, он вызвал полицию.

В целом, по словам Корнилова, особо ценных вещей в рюкзаке не было. В нем остались паспорт, спортивная форма, беспроводные наушники, зарядное устройство, компьютерная мышь, наличные деньги.

Инцидент произошел 18 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Кража случилась в Rock'n'Roll Bar на Сретенском бульваре. Рюкзак принадлежал московскому детскому психологу, который также отдыхал в баре. После удачного отдыха в питейном заведении трое американцев прихватили его и отправились в посольство.

Владелец рюкзака Дмитрий Корнилов рассказал, что денежные потери в результате происшествия составили более 15 тыс. рублей.