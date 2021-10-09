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Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до шести

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1GT/GE

Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до шести, в больнице скончалась вытащенная из под завалов 36-летняя женщина. Об этом сообщили журналистам в Реферальной клинике города, передает «Интерфакс».

Отмечается, что у пациентки было множество травм. У нее остались двое малолетних детей, которые находились вместе с ней во время обрушения дома.

37-летний мужчина, которого спасатели также извлекли из развалин, в настоящее время находится в реанимации, он подключен к ИВЛ.

По данным МВД, в течение минувшей ночи спасатели нашли и подняли из-под завалов тела пяти погибших. Сейчас ведутся поиски еще трех человек, которые могут быть под обломками — двух мужчин и одну женщину.

Ранее сообщалось, что полиция Грузии задержала трех человек по делу об обрушении дома в Батуми. Один из задержанных — собственник квартиры на первом этаже, остальные — рабочие, проводившие там ремонт. По данным следствия, работы в помещении проводились с грубым нарушением правил безопасности, что привело к разрушению многоквартирного дома.

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