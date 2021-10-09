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В Находке задержали студента за осквернение Вечного огня

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Depositphotos

В Находке студент второго курса одного из вузов Владивостока, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засыпал землей с цветами Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу.

Отмечается, что сотрудники компании, осуществляющей уборку территории памятника, обнаружили, что из клумб вырваны растения, которые вместе с землей брошены в Вечный огонь. Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 19-летний студент.

По данным ОМВД, юноша, возвращаясь домой после употребления алкогольных напитков, вырвал растения из клумбы и бросил их на памятник. В своем проступке парень раскаялся и признал вину.

На студента завели дело по административной статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Молодому человеку грозит штраф до 500 рублей.

Ранее сообщалось, что бездомного, решившего высушить носки на Вечном огне, обвинили в реабилитации нацизма по статье 354 УК РФ.

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