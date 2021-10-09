Число погибших после отравления алкоголем в Оренбургской области возросло до 26

После отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области пострадали 54 человека, 26 из них умерли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

«Увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжелом состоянии доставлен в больницы уже в коме. На данный момент умерли 26 человек, 28 живы», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате массового отравления алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 21.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем в нескольких населенных пунктах Оренбургской области. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра с неизвестной спиртосодержащей жидкостью. Вся тара не имела необходимой маркировки.