В РПЦ рассказали, что японская православная церковь не выделяет Курилы при поминовении

Сотрудник Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Дмитрий Петровский рассказал, что автономная японская православная церковь не выделяет Курилы при поминовении усопших, сообщает РИА «Новости».

Несколько дней назад, бывшие жители Курил японского происхождения на туристическом корабле вышли в море, достигли морских границ России и провели поминальную службу, не заходя в территориальные воды России.

«Японская православная церковь, которая уже более 50 лет обладает автономным статусом в составе Московского патриархата, так же, как и любая церковь, молится о своих чадах - православных японцах. Не думаю, что она совершает особое поминовение, выделяя как-то особо людей, которые участвовали в военных действиях. А в рамках обычных православных богослужений поминают всех усопших православных японцев», — рассказал Петровский, комментируя этот инцидент.

Ранее глава МИД Японии заявил, что правительство продолжит переговоры с РФ о мирном договоре.