Бабушку-таксистку убили и зарыли в колодец

В селе под Красноярском нашли мертвой пропавшую накануне бабушку-таксистку, сообщил сайт NGS24.RU.

Женщина, работавшая в 69 лет таксисткой, пропала в ночь с третьего на четвертое октября в селе Дудовка. Ее соседка по участку рассказала изданию, как проходили поиски.

Наблюдая за еще одними соседями жительница села Ольга Аноприкова вспомнила, что

в последнее время они странно себя вели: закапывали колодец, который в деревне необходим.

Своими наблюдениями она поделилась с полицейскими, разыскивавшими таксистку. Они в кратчайшие сроки установили, что пенсионерку-таксистку убил 25-летний житель села Пятково.

По версии следствия, житель села Пятково напал на пожилую таксистку, чтобы ограбить. Под предлогом поездки из села Пятково в село Бобровка Казачинского района он вызвал такси.

«Следуя по пути, мужчина, урожая таксистке ножом получил от нее информацию о пин-кодах ее банковских карт, после чего нанес женщине удар ножом в область шеи, переместил ее на заднее пассажирское сидение автомобиля и вернулся к себе домой в село Пятково», – сообщили в пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник нанес множество ран потерпевшей, после чего поместил тело в колодец, расположенный на территории своего дома. Сверху он присыпал его землей и мусором.

Сотрудники СК России возбудили уголовное дело статье 105 УК РФ «Убийство».