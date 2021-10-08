Россияне стали чаще переводить деньги по номеру телефона

Осенью россияне стали отправлять друг другу деньги по номеру телефона в 3,6 раза чаще, чем в начале года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЮMoney.

Раньше жители страны в среднем делали четыре таких транзакции в месяц с помощью мобильного приложения, с сентября 2021 года – около шести.

Выросли и суммы, которые пользователи отправляют – в 2,8 раза. К таким выводам пришли аналитики компании, изучив данные о денежных переводах пользователей за девять месяцев 2021 года.

«Вероятнее всего, прирост произошел за счет новых клиентов, которые раньше пользовались другими способами. Например, переводами с карты на карту, с банковского счета или электронного кошелька, а также переводами без открытия банковского счета», — рассказал Иван Глазачев, генеральный директор финтех-компании ЮMoney.

Он уточнил, что в начале осени 2021 года средний оборот переводов на одного пользователя вырос до 7586 рублей, что на 7% больше январского показателя.

В компании, входящей в экосистему Сбера, уточнили, что ежемесячно число транзакций по номеру телефона растет в среднем на 18%. При этом средняя сумма перевода составляет 1304 рублей. Наибольшее суточное количество переводов было совершено 1 октября 2021 года.

По мнению представителей мобильного сервиса, на рост числа таких операций повлиял запуск сервиса переводов Visa, который позволяет отправлять деньги на карты платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками.