Змею назвали Коброй после побега от хозяев к охранникам «Кобры» в Калининграде

Амурского полоза назвали Коброй после того, как он сбежал от хозяев и приполз к офису предприятия с названием «Кобра» в Калининграде, сообщил «Клопс».

Змея потерялась при переезде ее хозяина и приползла на проходную предприятия «Кобра». Она напугала охранников и сотрудников офиса.

«Набирали по очереди МЧС, зоопарк. Я дозвонилась спасателям. Они сначала подумали, что это уж. Но какой же это уж, змея длиной в метр —метр двадцать. Мы ждали, пока кто-то приедет и заберёт её, ведь выйти было страшно. Ещё и змея услышала шум, стала приближаться к нам», — рассказали изданию сотрудники офиса.

Спасатели сначала решили, что это – уж, но в итоге приехал сотрудник местного зоопарка и определил змея как неядовитого полоза. Он предположил, что змея из частной коллекции.

Так и оказалось: житель Калининграда разыскивал питомца второй день. Сутки полоз пробыл в зоопарке, после чего был передан законному хозяину.

Тот отметил, что змею вернули домой сытой. Дома полоза ждала змея женского пола – они всегда до этого дня жили вместе в аквариуме.

«Вот она, эта зараза сбежавшая. Ну хоть нашелся. Да, Кобра? Ты теперь Кобра. Напугал охрану, тоже мне, деятель», — прокомментировал инцидицент мужчина.

Ранее змеи были безымянными, но после истории с побегом змея решили назвать в честь предприятия, к которому он прибился – «Кобра».