Максимальное пособие по безработице в 2022 году увеличат до 12 792 рублей

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году планируется увеличить до 12 792 рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда, передает РИА «Новости».

«Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года», — сказали в пресс-службе.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что в ведомстве планируют изучить предложение Счетной палаты по ежегодной единовременной выплате к школе в размере 20 тыс. рублей из материнского капитала.

В публикации отмечается, что размер выплаты может составить 20 тыс. рублей и будет покрываться за счет средств материнского капитала.

Баталина подчеркнула, что в правительстве России постоянно рассматривают запрос на расширение возможностей по использованию маткапитала.

Она добавила, что в отношении школьной выплаты «следует обратить внимание, что ее возможное введение не учитывает особенности получателей материнского капитала».